Bauarbeiten in der Siebengebirgsstraße : Das Entrée von Unkel bekommt ein neues Gesicht

Am Dienstag nach Ostern ist in der Siebengebirgsstraße in Unkel der Beginn des zweiten Bauabschnitts vorgesehen. Foto: Frank Homann

Unkel Viel zu gucken haben Baustellen-Kiebitze derzeit in Unkel: In der Siebengebirgsstraße und rund um den Bahnhof ist der erste Abschnitt des Ausbaus der Durchgangsstraße von der B 42 bis ins Zentrum abgeschlossen.

An den Baumscheiben soll es künftig überall blühen

Umfangreiche Arbeiten können Baustellen-Kiebitze nicht nur in der Siebengebirgsstraße, sondern auch am Bahnhofsvorplatz feststellen. Vor dem in Privathänden befindlichen Bahnhofsgebäude entstehen als Teil der Modellierung der Siebengebirgsstraße im Umfeld des Haltepunktes Fahrradboxen und -garagen sowie E-Ladestationen für Räder und Autos. Die Stadt investiert an dieser Stelle rund zwei Millionen Euro – ein Teil dieser Summe schießen Bund und Land aus dem Programm „Lebendige Zentren“ zu. Das Programm „Lebendige Zentren“ fördert die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen, historischen Altstädten und Stadtteilzentren.