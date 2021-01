Kreis Neuwied : Leiche bei Dachgeschossbrand gefunden

Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bendorf Am Freitagabend hat es in Bendorf in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine bisher nicht identifizierte Leiche.



Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr hat es in einem Dachgeschoss in Bendorf im Kreis Neuwied gebrannt. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, habe die Dachgeschosswohnung lichterloh gebrannt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten. Gegen Mitternacht konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. In der Wohnung fanden sie eine bisher nicht identifizierte Leiche.