Löwennachwuchs verlässt den Zoo Neuwied Wenn aus (Löwen-)Kindern Erwachsene werden

„Sie werden ja so schnell groß“: Das werden die meisten Eltern beim Blick auf ihre Sprösslinge schon einmal gedacht haben. „Ob das für Löweneltern auch gilt, kann ich nicht beurteilen, aber uns Zoo-Mitarbeitern geht es auf jeden Fall so“, so Tierarzt Daniel Waked, der als Kurator für das Raubtierrevier zuständig ist. Gefühlt erst gestern seien die Junglöwen noch Welpen gewesen. Nun seien sie allerdings in dem Alter, in dem auch ihre wilden Verwandten das Rudel verlassen müssten.