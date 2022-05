Gottes Segen für Gläubige, Wanderer und Autos : Bergmesse auf dem Plateau der Erpeler Ley

Erpel Ein erhebendes Gefühl verschafft die Bergmesse in Erpel: Schließlich lädt die Kirchengemeinde auf die 191 Meter hoch gelegene Vulkanruine der Erpeler Ley, um Gottesdienst zu feiern und einen Segen zu spenden, der auch die Fahrzeuge der Gläubigen nicht ausnimmt.

Autokonzerte waren am Anfang der Corona-Pandemie die Idee, Kultur und Konzerte zu erleben und Abstand halten zu können. Die Autosegnung in Erpel ist hingegen eine lange Tradition. Pfarrer Günter Lülsdorf und Diakon Winfried Reers feierten auf dem 191 Meter hoch gelegenen Plateau der Erpeler Ley die traditionelle Bergmesse der Erpeler Pfarrgemeinde in freier Natur.