Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach : Beth & Flo eröffnen Klassikreigen im Kreis Neuwied

Rheinbreitbach Der Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach veranstaltet ein Konzert. Die niederländischen Pianistinnen Beth & Flo eröffnen den Klassikreigen.

Beth & Flo, zwei junge niederländische Pianistinnen und Absolventinnen des renommierten Königlichen Konservatoriums in Den Haag, rissen am Sonntag das Rheinbreitbacher Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. „Nach mehr als anderthalb Jahren Corona-bedingter Unterbrechung wieder einmal eine Veranstaltung mit klassischer Musik. Da haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht,“ so der Vorsitzende des Förderkreises Obere Burg, Günter Ruyters, in seiner Begrüßung.