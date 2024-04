Abstellkammer im Dachgeschoss brannte Erzieherin nach Feuer in Asbacher Kita im Krankenhaus

Ein Brand in einer Kindertagesstätte in Asbach (Kreis Neuwied) hat am Mittwoch für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer in einer Abstellkammer im Dachgeschoss des Gebäudes um 15.39 Uhr, sagte Tim Wessel, Sprecher der Feuerwehr Asbach zu einem GA-Reporter vor Ort.