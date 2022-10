Mehr Platz und ein besonderes Highlight : Neubau der Marien-Kita in Bruchhausen eingeweiht

Neubau der Marien-Kita in Bruchhausen eingeweiht

Kinder, Eltern und Betreuer feiern die Erweiterung der Marien-Kita in Bruchhausen. Foto: Kindergarten Bruchhausen

Unkel Der Neubau der Bruchhausener Kita wurde eingeweiht. Durch die Erweiterung hat sich der Platz für die Kinder beinahe verdoppelt. Auch eine ganz besondere Neuerung für die Kinder ist dazugekommen.

Mehr Platz, mehr Matsch – so ließe sich die Neueröffnung der Marienkindertagesstätte in Bruchhausen übertiteln. Mit Luftballons, Brezeln, Kaffee und Kuchen haben die Betreuer, Eltern und Kinder am unter anderem die neue Matschanlage eingeweiht, welche der Förderverein der Marien-Kita beschafft und finanziert hatte. Wie der Kindergarten mitteilte, sei die Anlage bei ihrer Einweihung „sofort von den Kindern erobert“ worden.