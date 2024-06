Behörden warnten die Bevölkerung Feuerwehr bekämpft Brand in Industriebetrieb in Krautscheid

Buchholz-Krautscheid · Ein Brand in einem Industriebetrieb in Buchholz-Krautscheid hat in der Nacht auf Freitag zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Behörden sprachen eine Warnung an die Bevölkerung aus.

07.06.2024 , 07:25 Uhr

Die Feuerwehr bekämpfte einen Brand in einem Industriebetrieb in Krautscheid im Kreis Neuwied. Foto: Ulrich Felsmann





Von Emre Koc

Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ist die Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Buchholzer Ortsteil Krautscheid alarmiert worden. Die eintreffenden Kräfte konnten eine Rauchentwicklung und einen Brand in einer Abluftanlage bestätigen. Während die ersten Einsatzkräfte den Brand bekämpften, alarmierten sie weitere Feuerwehreinheiten nach. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung mit dem Hinweis, Fenster und Türen zu schließen, gewarnt. Nach Angaben des Pressesprechers der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach vor Ort dämmten die Einsatzkräfte den Brand schnell ein. Die Warnung konnte daraufhin nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werden. Allerdings habe sich die Kontrolle auf mögliche Glutnester schwieriger gestaltet. Zu einer Kontamination des Grundwassers sei es nicht gekommen. Nach rund zwei Stunden konnten die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle bereits verlassen. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Buchholz, Krautscheid, Asbach, Neustadt, Etscheid und Dierdorf befanden sich im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

(ga)