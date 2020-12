Vorfahrt genommen : 18-Jährige bei Unfall in Buchholz schwer verletzt

Buchholz Im Landkreis Neuwied sind am Samstagabend zwei Frauen bei einem Unfall verletzt worden. Eine 18-Jährige hatte ihrer Unfallgegnerin die Vorfahrt genommen. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Samstagabend sind zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen verletzt worden. Wie die Polizei auf telefonische Anfrage des GA mitteilte, hatte eine 18 Jahre alte Frau an der B8 in Buchholz (im Landkreis Neuwied) einer 30-Jährigen die Vorfahrt genommen und kollidierte mit ihr.