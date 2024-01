Bestehender Hybridrasen ist marode Wie eine Bürgerinitiative in Unkel einen neuen Kunstrasenplatz bauen will

In einer Art vorgezogener Winterpause befindet sich die Unkeler Sportwelt, zumindest jene, die für den Vereins- und Schulsport den BHAG-Sportpark im Unkeler Süden nutzen, schon seit Frühjahr des vergangenen Jahres. Dass die ortsansässigen Fußballvereine FC Unkel und SV Ataspor sowie die Mädchen und Jungen der Grundschule Am Sonnenberg und der Stefan-Andres-Realschule Plus auf dem Geläuf keinen Sport treiben dürfen, liegt nur am löchrigen Platz selbst: Der erst vor fünf Jahren fertiggestellte Hybridrasenplatz ist schlicht hinüber oder „überspielt“ und nicht ausreichend gepflegt, wie Gerald Muß, Beauftragter der Stadt Unkel für den BHAG-Sportpark, im Gespräch mit dem General-Anzeiger schildert. Heißt: Der Platz, eine Mischung aus Rasen- und Kunstrasenareal, ist wegen Überlastung und unzureichender Pflege schlicht kollabiert. Eine Bürgerinitiative will an diesem katastrophalen Zustand jetzt rasch etwas ändern.