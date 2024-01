Unkeler Rat entscheidet über Finanzierung via Stiftung Bürgerinitiative will den neuen Kunstrasenplatz selbst bauen

Am Dienstag entscheiden der Hauptausschuss und der Rat im ersten Schritt darüber, ob die Allianz für Jugend, Sport und Integration in Unkel mit einer Art Vollmacht ausgestattet wird, die Interessen der Stadt in Sachen Erstellung und Umsetzung eines Planungskonzepts für die Umwandlung des Hybridrasens- in einen Kunstrasenplatz zu vertreten. Außerdem darf die Stiftung im Interesse der Stadt Stifter, Spender und Sponsoren für die Finanzierung des ambitionierten Vorhabens akquirieren. Werner Euskirchen, einer der Ideengeber der Initiative, ist guten Mutes, dass die Idee in beiden Gremien mit einer deutlichen Mehrheit ausgestattet wird, wie er am Montag auf GA-Anfrage erklärte.