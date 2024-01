Stifter und Sponsoren gesucht Bürgerinitiative will neuen Sportplatz in Unkel rasch bauen

Die Idee, mithilfe einer Stiftung einen Kunstrasenplatz in Unkel zu realisieren, um den maroden Hybridrasenplatz rasch ersetzen zu können, bekommt deutlichen Rückenwind: Ohne Gegenstimmen hat der Unkeler Rat und zuvor bereits der Hauptausschuss das Vorhaben über die erste Hürde gehoben. Die Ideengeber dieses ambitionierten Projekts sind jetzt mit einer vom Rat einstimmig abgesegneten Vollmacht ausgestattet, die Interessen der Stadt Unkel in Sachen Erstellung und Umsetzung eines Planungskonzepts für die Umwandlung des Hybridrasens in einen Kunstrasenplatz zu vertreten. Und: Außerdem kann die Stiftung im Interesse der Stadt Stifter, Spender und Sponsoren für die Finanzierung des ambitionierten Vorhabens akquirieren.