Linz am Rhein Faire Woche in der „Bunten Stadt“

„Seit mehr als 20 Jahren lädt die Faire Woche jeweils im September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren“, erzählt Stadtbürgermeister Hans Georg Faust bei der Eröffnung der Fairen Woche auf dem Marktplatz in Linz. Mit jährlich rund 2000 Aktionen sei sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Faust empfindet es als großes Glück, dass nicht nur die Stadt, sondern auch die Verbandsgemeinde sich für „Fair Trade“ engagiere. So findet vom 15. bis zum 29. September zum zweiten Mal eine Fair Trade Stadtrallye in Linz statt.