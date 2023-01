Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach vor 30 Jahren gegründet : Burgfreunde planen neue Parkwege trotz geringerer Einnahmen in der Pandemie

Programm

Der Heimatverein Rheinbreitbach besteht seit 50 Jahren, der Förderkreis Obere Burg seit 30 Jahren. Die Vereine feiern Doppeljubiläum am Sonntag, 18. Juni, mit einer Veranstaltung, die am Heimatmuseum beginnt. In der Burg sind Puppenspiel und ein lateinamerikanisches Konzert vorgesehen.

Das Programm des Förderkreises startet an diesem Sonntag, 22. Januar, mit dem Jungen Forum Klassik mit Studenten von Professor Brigitte Lindner; Titel: „Somewhere over the Rainbow“. Am 26. Februar gibt es Kabarett mit Uli Masuth; Thema: „Lügen und andere Wahrheiten“. Am 19. März treten Florian Meierott (Violine) und Tatiana Hubert (Klavier) mit „Klassik trifft Greatest Hits“ auf, Der 23. April gehört Adjiri Odametey mit afrikanischer Weltmusik, der 21. Mai dem Kabarett mit Tina Teubner unter dem Titel „Wenn du mich verlässt, komme ich mit“. Am 18. Juni ist die erwähnte Jubiläumsfeier, am 10. September erneut Kabarett mit Inka Meyer „Zurück in die Zugluft“. „Vivaldi trifft Piazzolla“ heißt es am 8. Oktober mit den Geschwistern Marie-Luise und Christoph Dingler (Violinen). Ein Klavierkabarett mit Anne Folger - „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ - gibt es am 5. November. „Weihnachten bei den Buddenbrocks“ am 19. Dezember mit Giedré Siaulytè (Harfe) und Stephan Schäfer (Lesung) beschließt das Programm. Beginn, außer im Januar und im Dezember (17 Uhr), ist 19 Uhr. Info: Förderkreis Obere Burg, www.obere-burg.de, info@obere-burg.de, ☏ 0 22 24/35 56. oro