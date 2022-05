Klassikreihe im Juni : Carl-Loewe-Musiktage in Unkel widmen sich osteuropäischen Werken

„Ostwind“ lautet das Motto der diesjährigen Carl-Loewe-Musiktage in Unkel. Foto: Frank Homann

Bei den Carl-Loewe-Musiktagen in Unkel stehen in diesem Jahr osteuropäische Werke im Mittelpunkt. Die Klassikreihe beginnt am 10. Juni.



Unter dem Motto „Ostwind“ stehen die diesjährigen Carl-Loewe-Musiktage im Juni, die sich intensiv osteuropäischer Musik der Romantik und den Werken des Organisten und Komponisten Carl Loewe widmen. Der Geschichtsverein Unkel veranstaltet die hochkarätige Klassikreihe alljährlich zu Ehren des 1869 gestorbenen Komponisten, dessen Familie seit 1874 in Unkel lebte. Loewe hat seinerzeit zur Entwicklung der Ballade als musikalischer Ausdrucksform erheblich beigetragen. Da er viele Jahre in Stettin als Organist, Musikdirektor und Komponist wirkte, wo er auch den Pommerschen Chorverband gründete, gilt er bis heute als „pommerscher Balladenkönig“.

Das Konzertprogramm soll den „Ostwind“ für die Zuhörer nahezu spürbar machen. Ein Hauch von Schwermut bildet dazu eine Symbiose mit tänzerischem Schwung, folkloristischen Elementen und dem kreativen Spannungsfeld aus östlicher und westlicher Harmonik. Neben Werken von Carl Loewe mit osteuropäischem Sujet werden bei den insgesamt sieben Konzerten in Unkel bekannte Kompositionen unter anderem von Antonin Dvorak, Michail Glinka und Jan Dussek zur Aufführung kommen. Mit dabei sind Solisten wie die aus Göteborg stammende Opernsängerin Victoria Granlund-Kaftan, die Londoner Solo-Oboistin Joanne Walter-Unkel, die Münchner Solo-Harfenistin Andrea Thiele sowie Solo-Cellist Bernhard Schwarz, Nachwuchstenor JiYuan Qiu, Nachwuchscellistin Alexandra Althoff und nicht zuletzt der Bonner Pianist Marc Unkel.

Konzertbesucher können Musiker persönlich kennenlernen

Den Auftakt macht das „Carl Loewe Prélude“ am Freitag, 10. Juni, ab 19 Uhr im Palmenhaus in Unkel, bei dem Werke von Loewe, Beethoven, Dvorak und Brahms erklingen. Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive einem Glas Wein beim „Meet & Greet“ im Palmenhaus. In den Genuss virtuoser Arien und Duos der osteuropäischen Romantik kommen Besucher bei der „Carl Loewe Nacht“ am Samstag, 11. Juni, ab 19 Uhr im Palmenhaus. Victoria Granlund-Kaftan, Joanne Walter-Unkel und Marc Unkel präsentieren unter anderem das „Ave Maria“ von Luigi Cherubini und Michail Glinkas Sonate in D-Moll. Der Eintritt kostet 20 Euro. Im Salon der Burg Unkel erleben die Zuhörer am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, den Charme der beliebten Salonsoireen der damaligen Zeit. Die Soiree „Mazurka“ findet am Freitagabend (18 und 20 Uhr) statt, die Soiree „Dumky“, die ganz im Zeichen der aus der Ukraine stammenden, meist melancholisch wirkenden Ballade steht, am Samstag (18 und 20 Uhr). Der Eintritt kostet jeweils zwölf Euro.

Im Rahmenprogramm der Musiktage wird der Innenhof der Burg Unkel am Sonntag, 12. Juni, zum Open-Air-Konzertsaal für eine unterhaltsame Chorserenade mit Mitgliedern des Volkschors Bergheim und der Kantorei Unkel. Unter dem Titel „Loewe, Mozart und Böhmen“ erklingen ab 18 und ab 19 Uhr Werke von Loewe, Mozart, Dvorak und anderen. Der Eintritt ist frei, es ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Jeweils in den Konzertpausen und im Anschluss an die Serenadenkonzerte haben die Konzertbesucher beim „Meet & Greet“ die Möglichkeit, bei einem Glas Wein die Musiker persönlich kennenzulernen.