Hans-Dahmen-Halle in Rheinbreitbach : CDU will Bürgersaal in Rheinbreitbach nur zeitlich befristet als Flüchtlingsunterkunft nutzen

CDU will Bürgersaal in Rheinbreitbach nur zeitlich befristet als Flüchtlingsunterkunft nutzen

Rheinbreitbach Die Christdemokraten in Rheinbreitbach fordern, dass der Bürgersaal der Hans-Dahmen-Halle in Rheinbreitbach nur bis April als Wohnraum für Flüchtlinge genutzt wird. Die Unterbringung dort sei weder den Asylsuchenden noch den Vereinen auf Dauer zuzumuten.

Die Aufforderung der Neuwieder Kreisverwaltung an die Kommunen mehr Flüchtlinge aufzunehmen, respektive für eine – wie es aus dem Kreishaus heißt – „quotengerechte Aufnahme“ der Asylsuchenden zu sorgen, bringt die Verbandsgemeinde (VG) Unkel in Schwierigkeiten. Da es aber Wohnraum und auch an Unterkünften und Wohnraum mangelt, hat die VG kurzerhand entschieden, öffentliche Gebäude wie die Hans-Dahmen-Halle in Rheinbreitbach für die kurzfristige Unterbringung zu nutzen. Die Rheinbacher Christdemokraten fordern jetzt, dass die Nutzung des Bürgersaals in der Hans-Dahmen-Halle als Notunterkunft vorerst bis April nächsten Jahres befristet wird.