Polizei bittet um Hinweise : Container in Linz mit Hakenkreuz besprüht

Unbekannte haben in Linz einen Altglascontainer mit einem Hakenkreuz beschmiert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Linz Noch unbekannte Täter haben ein Hakenkreuz in schwarzer Farbe auf einen Altglascontainer gesprayt. Der Container am Akazienweg in Linz wurde laut örtlicher Polizei im Zeitraum von Samstag bis Montagabend beschmiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden bereits eingeleitet - das kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Die Polizei bittet um Hinweise zum möglichen Täter. Diese werden unter der Telefonnummer 02644-9430 von der Polizei Linz entgegengenommen.

(hfe/pm)