Kreisverwaltung nutzt Gebäude in Niederbieber : Corona: Standort für neues Impfzentrum im Kreis Neuwied gefunden

Kreis Neuwied Im September vergangenen Jahres war das Impfzentrum in Oberhonnefeld geschlossen worden – auf Weisung des Landes. Jetzt ist ein Standort für ein neues Impfzentrum im Kreis Neuwied gefunden. Und dort soll es schon bald losgehen. Derweil schließt das kommunale Testzentrum in Linz.

Impfzentrum Oberhonnefeld im September 2021 geschlossen

Wie berichtet, war das vorherige Imfzentrum in Oberhonnefeld auf Weisung des Landes Ende September 2021 geschlossen und abgebaut worden. Das neue Impfzentrum für den Kreis Neuwied entsteht nun in einem derzeit leer stehenden Bürogebäude, das der städtischen Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied (GSG) gehört. Die Immobilie gegenüber des ehemaligen Autohauses Kögler biete optimale Voraussetzungen, so Hallerbach. „Wir können hier relativ schnell einziehen, ohne vorher noch aufwendigen Messebau betreiben zu müssen wie in unserem früheren, von der Kapazität her doppelt so großen Impfzentrum in Oberhonnefeld.“