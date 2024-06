Auftakt zu Klassik der Spitzenklasse Das erwartet die Besucher bei den Carl-Loewe-Musiktagen in Unkel

Im Jahr 1796 wurde der deutsche Kantor, Organist und Komponist Johann Carl Gottfried Loewe in Löbejün (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) geboren. Im Laufe seines Lebens (gestorben 1869) hat der Musiker eine beachtliche Zahl an Werken geschaffen. Neben 17 Oratorien, sechs Opern und zwei Sinfonien, sowie Klavierkonzerten und Kammermusik waren es vor allem die Balladen, die es ihm angetan hatten. Insgesamt wurden es etwa 500 Balladen, die Carl Loewe auf den Weg brachte. Das trug ihm in seiner Heimat den Namen „Pommerscher Balladenkönig“ ein.