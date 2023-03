40 Jahre hielt Tierpark die genügsamen Tiere Das letzte Trampeltier verlässt den Neuwieder Zoo

Im Herbst 2004 siedelten gleich von zwei anderen Zoos neue Trampeltiere in den Neuwieder Zoo um: Hengst Aitai und Stute Sulaika, die überraschenderweise schon ein Fohlen mit sich trug, welches im Mai 2005 zur Welt kam. „Trampeltiere haben eine sehr lange Tragzeit von 13 Monaten“, sagt Thiel, somit sei sie schon schwanger im Zoo eingetroffen. Im Jahr 2019, einige Jahre nach dem Umzug in ein großes, am Waldrand gelegenes Gehege kam schließlich ein gemeinsamer Nachwuchs zur Welt.