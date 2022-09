Start am Freitag : Das Linzer Winzerfest ist nach zwei Jahren Pause wieder da

Linz Das Linzer Winzerfest gilt als der Inbegriff von rheinischer Lebensfreude. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause ist es wieder da. Am Freitag, 9. September, geht es los.

Immer am zweiten Septemberwochenende im Jahr ist das große, urige Weindorf auf dem Linzer Marktplatz im Herzen der historischen Altstadt der Anlaufpunkt für Zehntausende von Gästen aus nah und fern. An vier Tagen geht eines der größten Weinfeste am „Romantischen Mittelrhein“ über die Bühne. Los geht es am Freitag, 9. September, um 16 Uhr. Das Fest endet erst gegen 2 Uhr. Am Samstag öffnet das Weindorf von 12 bis 2 Uhr, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr und am Montag von 16 bis 0 Uhr.