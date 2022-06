Kreuzung L 254/L 256 : Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Dattenberg

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Dattenberg

Dattenberg Am Mittwochnachmittag hat sich ein schwerer Unfall bei Linz am Rhein ereignet. Die Kreuzung ist weiterhin gesperrt.

Kurz nach 14 Uhr hat sich in Dattenberg auf der Kreuzung der L 254 und der L 256 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Wie die Polizei informiert, ist nach ersten Erkenntnissen ein Motorradfahrer mit einem Kleintransporter zusammengeprallt.

Entgegen erster Informationen wurde der Motorradfahrer nicht in eine Klinik gebracht, sondern ist nach GA-Informationen noch am Unfallort verstorben. Ein Transporter soll aus Richtung Ginsterhahn gekommen sein und wollte nach links abbiegen, aus Richtung Rothekreuz kam der Motorradfahrer. Nach GA-Informationen kam in diesem Moment ein Krankenwagen mit Sondersignal und fuhr über die Kreuzung. Die dadurch entstandene Ablenkung könnte eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Die Polizei hat vor Ort aus einem Hubschrauber und mit einer Drohne Aufnahmen vom Unfallort gemacht. Zudem wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Da die Polizei gebeten hat von aktuellen Pressenachfragen abzusehen, steht eine Bestätigung der Informationen noch aus.