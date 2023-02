„Auf dem Koppel“ bietet Panorama-Ausblick : Den Rheinbreitbacher Hausberg ziert jetzt ein Fahnenmast

Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach vor 30 Jahren gegründet : Burgfreunde planen neue Parkwege trotz geringerer Einnahmen in der Pandemie Mit dem „Jungen Forum Klassik“ startet der Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach am 22. Januar in sein Jahresprogramm. Doch nicht nur musikalisch und mit Kabarett in dem schönen Gemäuer hat der Verein 2023 viel vor. Auf der Agenda steht auch eine weitere Verschönerung des Areals.