Neuzüchtung einer Dahlie mit betörendem Duft: Der „Erpeler Himmelsstürmer“ ist einzigartig auf der Welt

Warum der Weinort bekanntermaßen so verrückt nach Blumen und insbesondere nach Dahlien ist, ist dem Umstand geschuldet, dass alljährlich der Erpeler Blumenkorso zum weithin bekannten Weinfest Tausende von Menschen in die Rheingemeinde am Fuße der machtvollen Ley lockt. Damit die Korso-Besucher in jedem Jahr stets etwas Neues bestaunen können, legen sich Menschen wie Bernd Walbrück besonders ins Zeug.