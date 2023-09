Endet eine Domäne der Frauen? Warum am Mittelrhein erneut eine Weinhoheit statt einer Weinkönigin gesucht wird

Einer der Herrn aus dem Quartett der Kandidatinnen und Kandidaten ist ein Wiederholungstäter: Gero Schüler. Er ist nämlich amtierender Mittelrhein-Weinprinz und stellt sich erneut zur Wahl. Er baut seit 2017 neben seinem Studium des Faches Weinbau und Oenologie an der Hochschule Geisenheim University zusammen mit seinem Onkel das Familienweingut G. Schüler in Bacharach wieder auf. Der Schutz des Kulturguts Wein und insbesondere auch der Steillagenweinbau liegen ihm nach eigenem Bekunden sehr am Herzen. Auch in seiner Freizeit ist er gerne an der frischen Luft im Mittelrheintal unterwegs, unter anderem im Ruderboot oder mit dem Fahrrad.