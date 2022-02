Kleine und große Geschichten : Den Zoo Neuwied gibt es jetzt als Wimmelbuch

Neuwied Der Zoo Neuwied hat jetzt ein eigenes Wimmelbuch herausgebracht. Viele Details aus den Gehegen und dem Gelände des Tierparks finden die Leser des Buches wieder. Und wer den Zoo gut kennt, wird möglicherweise auch den einen oder anderen Mitarbeiter erkennen.

„Ursprünglich war das Erscheinen schon für Herbst 2021 vorgesehen“, berichtet Japes, die das Projekt geleitet hat, „die Druckvorlage war bereits im September fertig.“ Doch es kam anders: Wie so viele andere Rohstoffe und Produkte war auch Pappe für die Buchproduktion in den vergangenen Monaten sehr begehrt, und so wurden aus den angegebenen sechs bis acht Wochen Lieferzeit 16 Wochen. „Das war schon bitter, da wir so das Weihnachtsgeschäft komplett verpasst haben“, bedauert Japes. „Aber jetzt, da ich das Wimmelbuch endlich in Händen halte, überwiegt ganz klar die Freude: Es ist super geworden“, findet die Biologin.