Abschuss von Tieren wie GW1860m aus Leuscheider Rudel Diedenhofen fordert schnelle „Entnahme“ von Problemwölfen in der Region

Mit einem Brief an die Ressortleiterin in Mainz will der Bundestagsabgeordnete Druck machen: In dem Schreiben an Eder fordert er die sofortige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen auf Landesebene. Als Grund dafür nannte Diedenhofen die anhaltenden Vorfälle von Nutztierrissen in der Region.