Missglückter Startversuch : Kleinflugzeug im Kreis Neuwied kracht gegen Baum

Beim Startversuch auf einem Flugplatz in Dierdorf im Kreis Neuwied ist ein Kleinflugzeug gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rollte das Leichtflugzeug am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache über die Startbahn des Flugplatzes Dierdorf-Wienau hinaus und krachte dann in den Baum.