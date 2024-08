Andere schlafen lieber Diese Tiere im Zoo Neuwied zieht es bei Sonnenwetter nach draußen

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien, hat sich das Wetter endlich gebessert und die Sonne versteckt sich nicht mehr permanent hinter einer undurchdringlichen Wolkendecke. Das freut Jasmin Kuckenberg, stellvertretende Direktorin vom Zoo Neuwied. „Das nasskalte Wetter im Mai und Juni hat nicht nur auf die allgemeine Stimmung gedrückt, es hat sich auch negativ auf die Besuchszahlen ausgewirkt, die sonst besonders an den langen Feiertagswochenenden immer sehr gut sind“, so Kuckenberg. Es gebe im Neuwieder Zoo zwar auch drei große Tierhäuser, in denen die Besucher auch bei Regen über 60 Arten im Trockenen bewundern können, aber die meisten Menschen ziehe es doch eher bei Sonnenschein in den Zoo, berichtet Kuckenberg weiter.