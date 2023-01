Nach dem erfolgreichen Spendenstream für Flutopfer an der Ahr : Diesmal klettert Sebastian Trimborn zwölf Stunden für die Umwelt aufs Rennrad

Zwölf Stunden will Sebastian Trimborn an diesem Sonntag erneut für gute Zwecke aufs Rennrad steigen, das fürs Indoor-Cycling auf einen speziellen Rollentrainer montiert wird. Foto: Frank Homann

Asbach Für Radsportler wie Sebastian Trimborn aus Asbach sind lange Strecken auf dem Rennrad Routine. Mit dem Rennen, zu dem der 22-Jährige am Sonntag, 8. Januar, startet, hat es Besonderes auf sich: Trimborn, der im vergangenen Jahr 25.000 Euro für Betroffene der Ahr-Flut erradelte, sammelt im Live-Stream Spenden für Umweltprojekte - mit prominenter Unterstützung.

Zwölf Stunden im Fahrradsattel sitzen und ununterbrochen in die Pedale treten, ohne auch nur einmal abzusteigen – am Sonntag, 8. Januar, will Sebastian Trimborn es noch einmal wissen. Knapp 500 Kilometer hat der Radsportler aus Asbach bei seiner Online-Spendenaktion vor einem Jahr in der virtuellen Welt von „Watopia“ zurückgelegt und dabei fleißig Geld für die Flutopfer von der Ahr gesammelt. 25.000 Euro kamen zusammen. Am Sonntag geht es für Trimborn erneut „auf die Rolle“, sprich sein Rennrad, das fürs Indoor-Cycling auf einen speziellen Rollentrainer montiert wird. Bei der dritten Auflage des „Spendenstreams“ möchte der 22-Jährige das Ergebnis vom Vorjahr noch toppen – und ist zuversichtlich, dass das klappt.