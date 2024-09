Neuer Star in der Vogelstation Dreifarben-Glanzstar ist der lautstarke Neuling im Zoo Neuwied

Seit ein paar Tagen mischt sich in den vielstimmigen Chor, der Besuchern am Avimundo entgegenschallt, eine ganz neue Vogelstimme. In der Vogelwelt am südwestlichen Rand des Zoos Neuwied ist auf der afrikanischen Seite der Volierenreihe mit dem Dreifarben-Glanzstar eine neue Art eingezogen. Der auffällige, mehrfarbig schillernde Singvogel wohnt gemeinsam mit den Kronenkiebitzen und den Von-der-Decken-Tokos, mit denen er auch in der Natur in weiten Teilen seines Verbreitungsgebietes den Lebensraum teilt, in der großen Ostafrika-Voliere.