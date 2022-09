Kommentar zum beabsichtigten Bau einer Rheinbrücke für Radfahrer : Ein Impuls für die Region

Erpel/Remagen An historischer Stelle der Ludendorff-Brücke, der „Brücke von Remagen“, soll eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Rhein entstehen. Diese Querung über den Rhein, die den Autoverkehr explizit ausschließt, ist ein starker Impulse für die gesamte Region, findet GA-Redakteur Mario Quadt.

Geschäftsleute, Gastronomen oder sogar Ärzte können sich berechtigte Hoffnungen machen, dank der Rheinquerung ihren Einzugsbereich nahezu zu verdoppeln. Der Rhein ist noch immer eine Barriere, die diese neue Querung überwinden kann. Bei der bislang eher leidigen Frage nach der Finanzierung – 22 Millionen Euro plus Planungskosten und plus Denkmalsanierung der bestehenden Brückenköpfe – werden der Landesregierung wenig Gründe einfallen, zu einer Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke Nein zu sagen. Und ausgerechnet die Flutkatastrophe an der Ahr bringt ein zusätzliches Argument für die neue „Brücke von Remagen“ mit sich: Über die 325 Meter lange Rheinquerung dürfen (und müssen) im Notfall nämlich auch Rettungsfahrzeuge fahren dürfen. Die standen nämlich im Juli vergangenen Jahres an der Fähre und warteten auf ein Schiff.