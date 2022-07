Am alten Rhein : Einbruch in Einfamilienhaus in Unkel

Einbruch in Einfamilienhaus in Unkel

Am alten Rhein

Unbekannte sind in Unkel in ein Einfámilienhaus eingebrochen. (Symbolbild) Foto: DPA

Unkel Obwohl ein Nachbar eine Auge auf das Haus hatte, kamen Einbrecher zum Zug.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am alten Rhein haben unbekannte Täter am Dienstagnachmittag genutzt, um einzubrechen.