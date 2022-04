Konzert des Förderkreises Obere Burg Rheinbreitbach : Eine Liebesgeschichte nach Noten

Rheinbreitbach Mit ihrem Programm „Liebe, Triebe, Saitenhiebe“ sorgen Conny Oberhauser und Jürgen Goldschmidt beim Förderkreis Obere Burg in Rheinbreitbach für einen musikalisch-vergnüglichen Abend.

„Der Kontrabass eignet sich durchaus als dritte Person auf der Bühne, dann sind wir schon ein Trio,“ scherzte Goldschmidt bei der Begrüßung. Das seit 2005 bestehende Duo, das schon 33 Jahre verheiratet ist, wie Goldschmidt erzählte, sang und spielte sich den Abend durch eine Liebesgeschichte, die mit Swing-Jazz Klassikern der 20-er bis 60-er Jahre aufwartete. Kennengelernt durch „den kleinen grünen Kaktus“, verliebt bei „Fly me to the moon“, ließen sie „Honey Suckl Rose“ mit integrierten Kinderliedmelodien („Fuchs, du hast die Gans gestohlen“) enden. Und bewiesen dem Publikum mit aufeinander abgestimmten Gesten ihre Freude beim Vortrag.

Vom Kriminaltango bis zu Kinderliedern

Bei ersten Zankereien des Liebespaares „Everything you can do I can do better“ trumpfte Goldschmidt mit einem langanhaltenden - diesmal gesungenen – Basston auf, während Oberhauser „besser“ mit der Stimme in die Höhe ging. Ob „Kriminaltango“ oder „Hit the road Jack“, man merkte dem wunderbar harmonisierenden Duo an, dass es seine Arbeit liebt. So sang auch das Publikum den einen oder anderen Schlager fröhlich mit.