Glosse zu Purzelbäumen Einfach gut drauf

Immer mehr Kindern fällt es schwer, auf einem Bein zu hüpfen, einen Ball zu fangen oder gar einen Purzelbaum zu schlagen. Dabei, so sagen Experten, gehört gerade Letzterer zu den Bewegungsabläufen, die auch motorische Fähigkeiten fördern – und das durchaus nicht nur im Kindesalter. Ob die Polizisten, die am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Neuwied gerufen wurden, ab und an Purzelbäume schlagen, ist nicht überliefert. Die beiden Männer, die sie an der Röntgenstraße antrafen, haben damit jedenfalls kein Problem.