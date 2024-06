Bürgermeisterwahl in Windhagen Hans Dieter Geiger hängt Amtsinhaber Martin Buchholz am Ende noch ab

Der neue Bürgermeister der Ortsgemeinde Windhagen heißt Hans Dieter Geiger. Bei der Stichwahl am Sonntag setze sich der 61-jährige gelernte Handwerker und Berufssoldat gegen Amtsinhaber Martin Buchholz (CDU) durch. Geiger, bislang Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde am Rande des Westerwalds, hatte seinen Hut für „Gemeinsam – Bürger für Windhagen“ (G-BfW) in den Ring geworfen. Buchholz, der bei der Direktwahl 2019 dem seinerzeitigen Rekord-Bürgermeister Josef Rüddel (CDU) ins Amt gefolgt war, erzielte laut vorläufigem Endergebnis 47,8 Prozent der Stimmen. Geiger hatte mit 52,2 Prozent knapp die Nase vorn.