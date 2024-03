Schockverliebt auf Alpakahof in Erpel Diesem sanften Alpakablick kann niemand widerstehen

Diese flauschigen Gesichter sind einfach zum Verlieben. Alpakas finden als kuschelige Haus- und Nutztiere in unseren Breitengraden zu immer mehr Beliebtheit. Seien es Wanderungen mit den x-beinigen Kameltieren oder Streicheleinheiten als Therapietiere. Bestechen sie doch durch ihr ruhiges Gemüt und ihre freundliche Art. Auch in Erpel am Rhein - gleich unter den Weinbergen - findet man eine kleine Alpakaherde. Und die ist besonders süß: Gleich drei Alpakafohlen flitzen hier um die Wette. Die Kleinen gehören zu der Hobbyzucht von Gerald Höse und Marie Gutierrez. Der GA hat sich auf dem Alpakahof Höse in Erpel einmal umgeschaut und herausgefunden, was die südamerikanischen Alpakas so besonders macht.