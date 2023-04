Osterbrauch wird in Erpel gepflegt Junggesellenverein belebt Tradition des Klapperns an den Kartagen

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag beginnt für die Kirchenglocken in Erpel eine Auszeit der besonderen Art. Das Schweigen der Glocken soll an die Passion Jesu erinnern, die mit seinem Tod am Kreuz endete. Auch am Karsamstag herrscht noch Stille in den Kirchtürmen. Das Altarschellengeläut rührt sich ebenfalls nicht. Die Grabesruhe Christi wird schweigend begangen. Allerdings so ganz geräuschlos geht es in Erpel, im nahen Linz und auch andernorts, wo diese Traditionen gepflegt werden, nicht zu: Es wird geklappert. Die Klappern sagen den Menschen, was die Uhr geschlagen hat, was ja sonst die Kirchenglocken übernehmen.