Ortseingangsschilder zu Ehren der Majestät Wie Mittelrhein-Weinkönigin Verena Schwager in Erpel die Gäste verzaubert

„Überregional wird dem Unteren Mittelrhein viel zu wenig Beachtung geschenkt“, findet Schwager. „Viele Menschen denken, mit dem Unesco-Weltkulturerbe ende auch das Anbaugebiet Mittelrhein in Koblenz“, so die 26-Jährige. „Dabei haben wir hier am Unteren Mittelrhein genau so schöne Gegenden, engagierte WinzerInnen und hervorragende Weine." Sicher ist sie sich, dass die Schilder mit ihrem gekrönten Konterfei, die sowohl am südlichen wie am nördlichen Ortseingang an der B 42 zu finden sind, einen kleinen aber wichtigen Beitrag zu dieser Botschaft leisten werden, sagt Verena Schwager.