„Enorm gefährlich“ Unbekannte hängen Banner mit Willy-Brandt-Zitat ans Erpeler „Leyeloch“

Das Zitat kennen viele. „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“, hatte der einstige Bundeskanzler und zu diesem Zeitpunkt SPD-Parteivorsitzender Willy Brandt am 3. November 1981 gesagt; bei einer Rede in Bad Godesberg anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Verlags J.H.W. Dietz Nachf. Es ist ein Zitat, das vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und in Israel wieder öfter zu hören ist. Und es ist ein Zitat, das nun auf einem Banner am „Leyeloch“ im Felsen der Erpeler Ley hoch über der B 42 prangt. 1981, als Brandt diesen Satz sagte, lebte er bereits über zwei Jahre in Unkel, wo er 1992 auch verstorben ist.