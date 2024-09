Viele Tausende von Blüten Erpeler Blumenkorso zieht zum Weinfest durch die Alte Herrlichkeit

Und: Eigentlich ist eine Herrlichkeit im Wortsinne nichts anderes als eine vergleichsweise veraltete Bezeichnung für einen regionalen Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze dereinst ein Adliger, häufig ein Freiherr, stand. In der Herrlichkeit Erpel ist das anders: Die kleine Gemeinde am Rhein trägt ihren Namen eindeutig ausschließlich als Würdigung für ihre bezaubernde Rheinlage, den Panoramablick von der Erpeler Ley und die vielen pittoresken Gässchen und Fachwerkhäuser – eine Herrlichkeit eben.