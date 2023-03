Strenge Regeln für Brauchtumsumzüge Blumenkorso zum Erpeler Weinfest steht auf der Kippe

Laut Brauchtumsverein steht fest, dass es in Rheinland-Pfalz keine Ausnahmen mehr für die bei Brauchtumsumzügen eingesetzten Fahrzeuge geben wird. Entsprechend fange der Brauchtumsverein bei den Wagen jetzt ganz von vorne an. Die Sicherheitsauflagen für den Erpeler Blumenkorso schrieben demnach vor, dass nur noch Festwagen mit vollständigen Papieren, einer Straßenzulassung und gültigem TÜV eingesetzt werden dürfen. Leider erfüllten in Erpel nur zwei Festwagen des Vereins diese Voraussetzungen. Bei allen weiteren Wagen handele es sich um Fahrgestelle, die früher in der Landwirtschaft eingesetzt worden seien und keine vollständigen Papiere hätten. Somit sei der Erhalt einer Straßenzulassung quasi unmöglich, so der Verein.