7,5 Millionen-Euro-Projekt Erstes Hospiz im Kreis Neuwied ist bald fertig

Auf der Neuwieder Rheinhöhe, direkt am idyllisch plätschernden Aubach, entsteht das Rhein-Wied-Hospiz seit März vergangenen Jahres. Künftig können in dem Haus, dessen Erbauung laut Drolshagen voll im Zeit- und Kostenplan liegt, dann zwölf Hospizpatienten aufgenommen und hospizlich-palliativ versorgt werden. Ergänzend dazu entstehen ebenfalls Räume für ein Tageshospiz, in dem bis zu sechs Palliativpatienten einmal oder mehrfach in der Woche den Tag mit anderen Menschen zusammen mit hospizlicher Begleitung verbringen können.