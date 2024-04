Exotische Nagetiere aus Südamerika Warum es mit dem Nachwuchs bei den Pakas im Zoo Neuwied nicht so einfach ist

„Nachwuchs im Zoo ist immer schön“, findet Japes, „besonders freuen wir uns aber natürlich, wenn dieser Nachwuchs das Ergebnis unserer tiergärtnerischen Bemühungen ist.“ Doch dabei gibt es eine Schwierigkeit: „Es gibt gerade unter den Säugetieren Tiere, über die in der Zoowelt so viel Wissen vorhanden ist und die so unkompliziert in ihrem Sozialverhalten sind, dass fast automatisch Nachwuchs entsteht, wenn man ein männliches und ein weibliches Tier im fortpflanzungsfähigen Alter zusammenbringt. Dann gibt es aber Tiere, die bei der Partnerwahl sehr wählerisch sind und bei denen viele Faktoren, die nur sie selbst kennen, genau stimmen müssen, damit es zur Paarung kommt“, so Japes.