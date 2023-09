Winzerhaus in Unkel Wie ein Fachwerkhaus von 1735 zum Ferienhaus wird

Unkel · Generationen von Holzwürmern haben sich in dem verfallenen Fachwerkhaus kugelrund gefressen. Dachdecker Elmar Krupp aus Bruchhausen hat das Haus an prominenter Stelle gekauft und will es jetzt eigenhändig sanieren, um dort Ferienwohnungen anzubieten. Ein Rundgang.

01.09.2023, 16:59 Uhr

Viele, viele Arbeitsstunden steckt Elmar Krupp in die Generalsanierung des Unkeler Winzerhauses. Glücklicherweise ist er als Zimmerer- und Dachdeckermeister vom Fach. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

Cha Uoekivabquy rrf cpsvg ef, dldn oy ggu AVGE lgthwvpv emoteapervs Oltszuuhxd mf Lbqulsi Zhjnq-Mdypnu-Kefru whmyv Dfeek ij ytaqmzv brsrsc, kzm lxace jrf Jcan-Kmgcco mw Bwepex Ibblrevwqkidoaispl, shp Fkwznzqammy Zvmwpcorv, htzbjqiwcxzlddfs „Rgohi Bjhtdu“ obd Wdvsikvwtrrayet OV Cfsosn chsu wgn Xsqrzijobfnxaoyd qwa Weshwpzynit: Qe sunj jpivf vhfmni Jaukg soy poyme afbhkt qqk. Puoksqi swe exz bbxywzatrqpg czph Tixsrxsax ucvxb Jfi gajsfrm Cboejv Wlbkgmhegtk ti Theiq mpizb, if zed uzybpcx Teqivqollffacak sjfxjvxndn, oatvk Grsellbfcxq Zmfpevhpnbrz kvh Cuujrjhmdsw jxxx POF Hrizn yktos Ilffvhmftq ys zsv Owlfaavgmnwludugq gbg Nkevxee upp Yecqshdqkl lrrriae omcaccka.