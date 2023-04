Strecke zwischen Koblenz und Bonn-Beuel Carport-Brand in Bad Hönningen sorgte für Sperrung des Bahnverkehrs

Durch einen Brand an einem Carport in Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) ist es zu mehreren Zerstörungen und einem kurzzeitigem Ausfall des Bahnverkehrs gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, entstand das Feuer nachts an einem Holzcarport, welches komplett ausbrannte.