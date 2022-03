Zeugenaufruf nach Foto-Fund : Identität der 1991 tot aufgefundenen Frau auf der A3 bleibt ein Rätsel

Auf diesem Foto aus dem Jahr 1983, aufgenommen in einer Kölner Kneipe, könnte die junge Frau im Hintergrund die Unbekannte sein, die 1991 auf der A3 bei Neustadt starb. Foto: Polizei

Neustadt/Wied Vieles ist mysteriös an der Frau, die am 7. August 1991 gegen 22 Uhr leblos auf der A3 bei Neustadt/Wied gefunden worden ist. 31 Jahre nach ihrem Tod ist die Identität der jungen Frau noch ungeklärt. Die Ermittler suchen jetzt mit einem Foto neue Hinweise.

Löst ein 39 Jahre altes Thekenfoto aus einer Kölner Kneipe ein 31 Jahre altes Rätsel um eine unbekannte Tote? Ein Leichenfund am Abend des 7. August 1991 auf der viel befahrenen A3 bei Neustadt/Wied, kurz hinter der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen, gibt den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Trotz der jahrzehntelangen Recherchen der Kriminalisten ist die Identität der leblos aufgefundenen, blonden Frau um die 20 Jahre noch immer unbekannt. Am Mittwochabend starteten Ermittler der Polizei Koblenz in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ einen neuen Zeugenaufruf.

Denn: Während der Ermittlungen kam den Beamten erst jetzt ein Foto aus dem Jahr 1983 in die Hände, welches im ehemaligen Kölner Frühlokal „Brückeck“ an der Severinsbrücke entstanden ist. Im Hintergrund des Fotos kann eine junge Frau erkannt werden, die an der Theke Platz genommen hat und starke Ähnlichkeit mit der unbekannten Toten hat. Sie hatte kurze, blonde Haare, war schlank und trug ein gelbes Oberteil und vermutlich eine Halskette. Neben der Frau sitzt ein unbekannter Mann, welcher vermutlich ein blaues Hemd trug und eine Zigarette in der Hand hielt.

Unbekannte soll sich vorübergehend in Köln aufgehalten haben

Die beiden im Bildvordergrund erkennbaren Männer konnten zwischenzeitlich ermittelt werden, ohne neue Hinweise auf die unbekannte Frau auf dem Foto oder ihren unbekannten Gesprächspartner zu erlangen. Hintergrund: Nachdem verschiedene Medien im Herbst 2019 über den lange zurückliegenden Todesfall berichteten, gingen neue Hinweise ein, wonach die unbekannte Frau sich zumindest vorübergehend im Raum Köln aufgehalten haben könnte.

Gegen 22 Uhr am 7. August 1991 war die unbekannte Frau auf der A3 in Fahrtrichtung Köln kurz vor der Anschlussstelle Neustadt/Wied gefunden worden – nur wenige Meter von der in Fahrtrichtung Frankfurt liegenden Tank- und Rastanlage Fernthal entfernt. Wie Ulrich Sopart von der Polizei Koblenz berichtete, war die Frau von mindestens einem Fahrzeug überrollt worden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an inneren Verletzungen. „An der Rastanlage Fernthal konnten Zeugen ermittelt werden, die die Frau tagsüber im Bereich der Raststätte gesehen haben dürften“, erklärte Sopart.

Am Todestag hatte die unbekannte Frau laut Polizei folgendes Aussehen: Sie war zwischen 20 und 30 Jahre alt, eher im Bereich von 20 Jahren. Bei einem Körpergewicht von 65 Kilogramm war sie mit 174 Zentimetern groß und schlank. Sie hatte bis zu drei Zentimeter lange, glatte, blonde Haare. Die Augenfarbe war blau. An den Armen und Beinen hatte sie zahlreiche Narben. Am rechten Oberarm hatte sie an typischer Stelle zwei Impfnarben. Die Frau hatte zumindest eine vorangegangene Schwangerschaft. Oberhalb des linken Ohres hatte sie eine auffällige, kirschkerngroße Knochenwucherung.

Auffällig war außerdem die Bekleidung der Frau, die ungewöhnlich für einen Augusttag erscheint: Sie trug eine beigefarbene Wollstrumpfhose, ein ärmelloses, rotweißes Kleid mit grünem Blumenmuster, rote Badesandaletten mit grünen, blauen und gelben Farbtupfern, keinen Büstenhalter und keinen Slip. Als Schmuck habe sie einen silbernen Ohrring im linken Ohr, eine silberne Halskette mit einem kleinen Hollandschuh als Anhänger, am rechten Ringfinger einen silberfarbenen Ring und eine kupferfarbene Swatch-Armbanduhr getragen.

Unbekannte könnte aus der Schweiz stammen

Jahrzehntelang meldete sich niemand, der die Frau kennt oder vermisst. Auch eine erste Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY" im Januar 2005 brachte keinen Durchbruch. Nach der Ausstrahlung eines erneuten Zeugenaufrufs in der Sendung haben sich Hinweise ergeben, dass die Unbekannte aus der Schweiz stammen könnte. Laut eines sogenannten Isotopen-Gutachten stammt die Frau wahrscheinlich von dort.