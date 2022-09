Viertägiges Spektakel nach zwei Jahren Pause : Fürs Linzer Winzerfest reisen viele von weither an

Linz Das strahlende Beispiel von Erna Blokdijk-Heins aus den Niederlanden zeigt, welche Strahlkraft das Linzer Winzerfest besitzt: Sie ist nach eigenem Bekunden bereits zum 45. Mal an den Mittelrhein gereist, um dieses besondere Fest zu erleben wie sie sagt.

„Jetzt wird es fröhlicher Ernst!“, wendete sich Stadtbürgermeister Hans Georg Faust am Samstag an das neue Linzer Weintrio, nachdem die letzten Worte zu den scheidenden Majestäten gesprochen waren. Linz darf endlich wieder sein viertägiges Weinfest feiern.

Weinkönigin Victoria Heckenbach (27) werde mit ihren Weinprinzessinnen Yasmin Sieger (27) und Vanadis Thees (27) nun die „guten Botschaften von Linz in andere Städte und Regionen tragen.“, so Faust. Am Freitag wurde das Fest mit dem 2019 gekrönten und seitdem ununterbrochen amtierenden Weintrio (Königin Jana Gillrath, Weinprinzessinnen Rabea Gillrath und Maj Zimmermann) eröffnet. Faust bedauerte in seiner Eröffnungsrede deren pandemiebedingt kuriose Regentschaft. Moderator Jupp Reuter bezeichnete sie euphemistisch eher als „längstes amtierendes Trio“.