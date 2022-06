Polizei sucht Zeugen : Katholische Kirche in Leubsdorf beschmiert

Katholische Kirche in Leubsdorf beschmiert

Die Katholische Kirche in Leubsdorf wurde beschmiert. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Leubsdorf Wann genau die Kirche beschmiert wurde, ist unklar. Die Polizei hofft deshalb auf hilfreiche Hinweise.

Die Katholische Kirche in Leubsdorf ist mit schwarzem Graffiti und Vogelbeeren verunstaltet und beschädigt worden. Am Mittwoch ist bei der Polizei eine entsprechende Anzeige eingegangen. Die Tat hat sich demnach zwischen Donnerstag, 23. Juni, und Dienstag, 28. Juni, ereignet. Die Polizei in Linz bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Mithilfe. Hinweise können unter der Telefonnummer 02644 9430 gegeben werden.