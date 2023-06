Jubiläum auf dem Oelberg, dem höchsten Berg des Rhein-Sieg-Kreises Warum ein Gasthaus im Siebengebirge seit 150 Jahren Erfolgsgeschichte schreibt

Der Blick schweift unweigerlich ganz weit in die Ferne. Wer sich eine kurze Auszeit gönnen möchte, lässt die kilometerweite Panoramaaussicht in alle vier Himmelsrichtungen auf sich wirken: Kölner Dom, Colonius, Rhein, Siebengebirge, Bonn, Drachenfels, Rolandsbogen, Eifel, Westerwald, Bergisches Land – alles auf einen Blick. Um vom Gipfel des 461 Meter hohen Oelbergs schauen zu können, muss der Königswinterer Thomas Prinz (47) nicht einmal fürchten, gehörig ins Schwitzen zu geraten. Etwa wenn er über Wander- und Waldwege von der Margarethenhöhe aus in rund 20 Minuten ganz oben sein will. Prinz lebt, solange er denken kann, auf der höchsten Erhebung des Siebengebirges und des Rhein-Sieg-Kreises. Höher hinaus geht es weit und breit nicht. Das Gasthaus, welches er zusammen mit seiner Frau Aleksandra betreibt, feiert jetzt einen großen, im Wortsinne herausragenden Geburtstag.